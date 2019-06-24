2019-06-24T12:24:37+03:00
Политика

Власти Грузии частично удовлетворят требования протестующих

В Тбилиси согласились провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Власти Грузии пошли на уступки митингующимВласти Грузии пошли на уступки митингующимФото: REUTERS
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Власти Грузии решили частично удовлетворить требования протестующих и провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе. Об этом сообщил основатель правящей в республике партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили.

Изначально планировалось, что выборы в 2020 году пройдут по смешанной системе, при которой 77 из 150 депутатских мест раздаются по партийным пискам, а остальные - в одномандатных округах. Пропорциональная система должны были задействовать лишь в 2024-м.

На таких выборах количество мест в парламенте пропорционально набранному проценту голосов. При этом устанавливается барьер, преодоление которого гарантирует попадание в законодательный орган.

"Грузинская мечта" приняла решение о проведении в 2020 году парламентских выборов по пропорциональной системе с нулевым барьером прохождения", - цитирует РИА Новости Иванишвили.

Напомним, что на прошлой неделе в Тбилиси начались антироссийские протесты. Причиной стало то, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов на ассамблее православия сел на место спикера парламента Грузии.

Сайт kp.ru писал, что с целью обеспечения безопасности россиян в Москве решили приостановить авиасообщение с республикой, начиная с 8 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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