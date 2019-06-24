Власти Грузии частично удовлетворят требования протестующих
Власти Грузии решили частично удовлетворить требования протестующих и провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе. Об этом сообщил основатель правящей в республике партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили.
Изначально планировалось, что выборы в 2020 году пройдут по смешанной системе, при которой 77 из 150 депутатских мест раздаются по партийным пискам, а остальные - в одномандатных округах. Пропорциональная система должны были задействовать лишь в 2024-м.
На таких выборах количество мест в парламенте пропорционально набранному проценту голосов. При этом устанавливается барьер, преодоление которого гарантирует попадание в законодательный орган.
"Грузинская мечта" приняла решение о проведении в 2020 году парламентских выборов по пропорциональной системе с нулевым барьером прохождения", - цитирует РИА Новости Иванишвили.
Напомним, что на прошлой неделе в Тбилиси начались антироссийские протесты. Причиной стало то, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов на ассамблее православия сел на место спикера парламента Грузии.
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ИСТОЧНИК KP.RU