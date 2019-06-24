«ПСЖ» не собирается продавать Неймара в «Барселону»

СЕГОДНЯ 13:01 2019-06-24T13:01:54+03:00

Это все - вопреки желанию игрока покинуть «парижан» в это летнее трансферное окно уходить из команды

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Неймар принял все условия каталонского клуба для своего возвращения в его ряды этим летом, в том числе публичные извинения, понижение зарплаты и публичные извинения за свой внезапный переход.

Однако, несмотря на то, что условия трансфера между игроком и «Барселоной» уже согласованны, «ПСЖ» категорически не желает отпускать игрока меньше чем за 200 миллионов евро. «Барселона» предлагает половину этой стоимости, плюс хавбек Филиппе Коутиньо и еще в обмен на какого-либо игрока «парижан» Ракитич или Умтити, как говорится в сообщениях многих авторитетных изданий, таких как Sports.es, Francefootball.

Каталонцы так же не забыли скандал, который им устроил Неймар перед своим трансфером в «ПСЖ», он специально оттягивал переход, чтобы получить бонусами 26 миллионов евро, поэтому клуб требует от бразильца публичного признания собственной ошибки и так же публичного объявления желания покинуть «ПСЖ» и перейти в «Барселону», на что игрок тоже согласился.

После этого руководство «каталонцев» связалось с боссами «парижан», но в этот раз получили категорический отказ, мотивированный тем, что «игрок не продается».

ИСТОЧНИК KP.RU