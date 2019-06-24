Билл Гейтс рассказал о главной ошибке Microsoft

СЕГОДНЯ 12:48 2019-06-24T12:48:55+03:00

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Глава корпорации Microsoft Билл Гейтс рассказал о самой главной ошибке, которую совершил на посту руководителя компании. По его словам, это упущенная возможность стать главным конкурентом Apple.

Во время публичного выступления Билл Гейтс признался, что неспособность альтернативу операционной системе iOS лишила Microsoft порядка 400 миллиардов долларов. Предприниматель выразил мнение, что в мире есть место только для двух операционных систем, и второй стала Android от Google.

Гейтс отметил, что для Microsoft с ее огромным опытом в области смартфонов создание общемировой операционной системы стало бы естественным шагом, однако компания не справилась с этой задачей, передает телеканал «360».

Историю своего провала миллиардер подкрепил ярким примером, рассказав, как много приложений не выпускаются для Microsoft.

«Если у вас лишь половина приложений или 90% приложений - вы на пути к полному провалу», - цитирует Гейтса сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU