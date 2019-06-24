Песков: между Россией и Грузией нет политического конфликта

СЕГОДНЯ 12:54 2019-06-24T13:04:08+03:00

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Между Россией и Грузией нет никакого политического конфликта. Все принятые ранее меры, включая приостановку авиасообщения между странами, направлены исключительно на обеспечение безопасности граждан РФ. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, все ограничения будут отменены сразу после того, как республика вернется в "нерусофобское русло".

"Сейчас в Грузии царит очень русофобская истерия. Она искусно подогревается изнутри радикальными элементами", - сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации можно выразить лишь сожаление. Что же касается опасности поездок в Грузию для россиян, то она, по мнению Пескова, совсем не гипотетическая. Вспомнить хотя бы случай с нападением на членов съемочной группы телеканала "Россия 24" в Тбилиси.

"Вы спросите у журналистов ВГТРК - насколько гипотетически там зубам получить! Она не гипотетическая, она физическая! Политического конфликта между Россией и Грузией нет, речь только о безопасности россиян", - заявил пресс-секретарь президента.

Сайт kp.ru писал, что на прошлой неделе в Тбилиси начались массовые протесты. Причиной стало то, что российскому депутату предложили сесть на место спикера парламента Грузии во время выступления на православном форуме.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/716112" frameborder="0"></iframe> «Кресло раздора» между Грузией и Россией.Что случилось между Грузией и Россией? Грузин пытаются убедить, что конфликт начался из-за... кресла, на которое присел российский депутат. Но в России считают, что это была тщательно спланированная провокация

ИСТОЧНИК KP.RU