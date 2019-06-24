Роспотребнадзор усилил проверку вина из Грузии

СЕГОДНЯ 12:55 2019-06-24T12:55:18+03:00

В 2018 году было выявлено 203 тыс.литров алкоголя, не соответствующего нормам безопасности

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В Роспотребнадзоре сообщили об усилении контроля за качеством алкогольной продукции, которая ввозится в нашу страну из Грузии.

Работа по надзору ведется регулярно, но в последние дни ее было решено усилить.

- Роспотребнадзором усилен контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции производства Грузия, поступающей на территорию Российской Федерации, — сообщила пресс-служба федеральной надзорной службы.

За четыре года, в период с 2014 по 2018 год, значительно увеличилось число выявленных нарушений. Показатель вырос в 2,9 раз и составил 203 тысячи литров. Такой объем алкогольной продукции был забракован во время контроля.

В связи с антироссийскими протестами, которые начались в Грузии, Владимир Путин принял решение приостановить полеты в данную страну. Авиакомпаниям указано отменить все рейсы, которые выполняются после 8 июля, сообщает телеканал «360».

Это решение может больно ударить по туристическому сектору Грузии. Рестораторы, отельеры, таксисты, гиды уже стали жаловаться, что это решение остановит туристический поток из России в Грузию и катастрофически скажется на их доходах. А многих даже и разорит. Ведь высокий туристический сезон для гостей из России только-только начинается. А теперь их не будет.

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ИСТОЧНИК KP.RU