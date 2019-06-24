ПАСЕ отказалась проводить обсуждение ситуации вокруг крушения МН17

СЕГОДНЯ 13:11 2019-06-24T13:20:28+03:00

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Парламентская ассамблея Совета Европы высказалась против обсуждения ситуации вокруг крушения малайзийского Боинга МН17 на очередной сессии.

"Ассамблея только что отклонила просьбу о срочном обсуждении "обязанности всех государств обеспечить привлечение к ответственности лиц, сбивших рейс MH17 17 июля 2014 года", - сообщается на странице ПАСЕ в Twitter.

Сайт kp.ru писал, что ранее нидерландский фонд помощи родным жертв авиакатастрофы в Донбассе призвал отказаться от идеи возвращения России в ассамблею. В организации считают, что перед тем, как получить обратно все свои полномочия, наша страна должна выполнять несколько требования.

Так, например, они рассчитывают на предоставление гарантий сотрудничества Москвы со следствием по делу о крушении малайзийского Боинга, хотя Россия никогда не отказывалась содействовать и неоднократно публиковала материалы в рамках расследования. Также в списке требований значится привлечение к ответственности лиц, которых Совместная следственная группа ранее признала виновными в убийстве 298 пассажиров лайнера. К слову, в Москве и в Малайзии эту и многие другие части расследования считают политически ангажированными.

ИСТОЧНИК KP.RU