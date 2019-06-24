Отставной адмирал Джо Сестак поборется за пост президента США

СЕГОДНЯ 13:41 2019-06-24T13:41:29+03:00

В основу его предвыборной программы ляжет торможение изменения климата и борьба с несправедливостью в мире

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Бывший конгрессмен-демократ, отставной адмирал Военно-морских сил США Джо Сестак сообщил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов.

"Американцам сейчас нужен кто-то, кто в ответе перед ними, кто выше личных интересов, выше партии, выше любого специального интереса… Президент, который обладает глубиной глобального опыта, для того чтобы восстановить лидерство Америки в мире, чтобы защитить нашу американскую мечту", - говорится в тексте обращения, опубликованном на сайте Сестака.

Экс-конгрессмен заявил, что в основу его предвыборной программы ляжет торможение изменения климата и борьба с несправедливостью, к которой он причислил контроль Китая над сетями 5G и приписываемое России вмешательство в выборы 2016 года.

Сайт kp.ru писал, что действующий президент США Дональд Трамп, тем временем, не собирается оставлять свой пост. Он также примет участие в выборах, запланированных на 2020 год. При этом своими главными соперниками республиканец считает "сумасшедшего" Берни Сандерса и "сонного" Джо Байдена.

ИСТОЧНИК KP.RU