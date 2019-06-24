Не менее 16 человек пострадали при взрыве в воинской части Казахстана

СЕГОДНЯ 14:02 2019-06-24T14:02:54+03:00

На складе воинской части на юге Казахстана произошел взрыв Фото: скриншот с видео

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На настоящий момент известно о 16 пострадавших в результате взрыва на территории воинской части в городе Арысь на юге Казахстана. Именно столько человек обратились за помощью в больницы Туркестанской области. Данные привел советник акима региона Сакен Калкаманов со ссылкой на местное управление здравоохранения.

"На это время в медицинские учреждения области поступили 16 пострадавших лёгкой и средней степеней тяжести", — написал он у себя на странице в Facebook.

Среди обратившихся в больницу, есть военный. Мужчину уже перевели в областное медицинское учреждение. Также для поддержания правопорядка в Арысь было дополнительно направлено 120 полицейских.

Напомним, что в понедельник, 24 июня, на одном из складов Вооруженных сил Казахстана в Туркестанской области произошло возгорание, повлекшее разрывы боеприпасов. На место ЧП тут же были направлены экстренные службы и члены специально созданной комиссии.

Сайт kp.ru писал, что жителей расположенных близ воинской части домов эвакуируют в безопасные районы. За людьми отправили несколько десятков автобусов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/716262" frameborder="0"></iframe> На территории воинской части в городе Арысь в Казахстане на складах боеприпасов воинской части №44856 произошел взрыв.

ИСТОЧНИК KP.RU