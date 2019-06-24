Ученые определили минимальную опасную долю алкоголя

СЕГОДНЯ 14:13 2019-06-24T14:13:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Британские ученые из Университета Сассекса пришли к выводу, что даже 0,5 литра пива или большой бокал вина приведет к потере самоконтроля. Человек уверен, что полностью отвечает за свои действия, но на самом деле реакция замедляется. Особенно опасно совмещать такие опыты с управлением авто.

В настоящее время в Великобритании допустимый лимит алкоголя в крови в Великобритании составляет 100 мл. Эту норму следует изменить, настаивают исследователи. Даже минимальное количество спиртного сразу же отражается на водителе. Человек расслабляется и вождение становится опасным для окружающих.

Между тем, по данным британской исследовательской организации Global Drug Survey, Великобритания является одним из лидеров среди пьющих стран. В среднем за год британцы выпивают 51 раз, пишет Ридус.

Ранее в МВД тоже озадачились вопросом ужесточения правил употребления алкоголя. В ведомстве предложили правительству закрепить законом возможность изымать у пьяных водителей автомобили как источник повышенной опасности. Эксперты предупреждают, что ужесточение может стать кормушкой для недобросовестных гаишников.

ИСТОЧНИК KP.RU