В Госдуме призвали США налаживать туристические отношения с Ираном

СЕГОДНЯ 14:35 2019-06-24T14:35:46+03:00

Вместо этого в Вашингтоне рассуждают о запрете на перелеты российских авиакомпаний в Грузию

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В Госдуме призвали США наладить туристическое взаимоотношение с Ираном. По мнению депутатов, власти Штатов уже несколько лет ущемляют права простых американцев, которые лишены возможности прямых перелетов в Иран и отдыха в этой стране.

- США стоит решить свои вопросы, прежде чем поднимать вопрос о запрете полетов российских авиакомпаний в Грузию. Америка призывает нас не ограничивать своих граждан в каких-то свободах, при том не собирается делать аналогичные шаги, - рассуждает первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Александр Шерин.

Авиасообщение между Россией и Грузией будет приостановлено с 8 июля, соответствующее постановление подписано президентом. В Кремле подчеркнули, что это делается для безопасности граждан.

- Когда произошло ЧП в Египте и наши граждане оказались под угрозой, тоже на длительный период было прекращено авиасообщение — пока египетские власти не продемонстрировали нам все предпринятые меры для безопасности. Пока Грузия не обеспечивает безопасность, — цитирует ФАН слова парламентария.

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ИСТОЧНИК KP.RU