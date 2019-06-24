Песков объяснил усиление проверок грузинского вина

СЕГОДНЯ 15:05 2019-06-24T15:05:40+03:00

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что усиление проверок грузинских вин необходимо для безопасности потребителей. По его словам, политического конфликта между Россией и Грузией нет.

"Здесь нет никакого политического конфликта, здесь превентивные меры, дабы обеспечить безопасность наших сограждан", - сказал Песков в понедельник, 24 июня.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Роспотребнадзор заявил об усилении контроля за качеством и безопасностью спиртных напитков, поставляемых из Грузии. Ведомство утверждает, что грузинского вина, не соответствующего обязательным требованиям, выявляется все больше. С 2014 по 2018 год объем несоответствующей продукции вырос в 2,9 раза и в прошлом году составил 203 тыс. литров.

Накануне лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил ввести экономические санкции против Грузии - прежде всего, в отношении продукции сельхозсектора.

ИСТОЧНИК KP.RU