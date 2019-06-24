2019-06-24T15:05:43+03:00
Общество

В Госдуме предлагают кормить всех школьников горячими завтраками

Об этом заявил Вячеслав Володин
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
В Госдуме задумались, как обеспечить всех школьников горячими завтракамиВ Госдуме задумались, как обеспечить всех школьников горячими завтракамиФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

В Госдуме предлагают всех школьников кормить горячими завтраками. Такая инициатива была озвучена во время больших парламентских слушаний "О мерах по повышению качества образования в Российской Федерации

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала, что в вопросе организации школьного питания уже достигнуты большие результаты. В 2019 году на эти цели было направлено в общей сложности почти 90 млрд рублей. Почти половина денег выделена внебюджетными фондами.

Чтобы окончательно урегулировать вопросы с питанием депутаты подготовили соответствующий законопроект, который уже направлен в правительство, сообщает Утро.ру.

Весной во Владимирской области разгорелся скандал на данную тему. Директор департамента образования региона Ольга Беляева заявила, что организация питания детей в школах лежит на их родителях. Чиновница отметила, что школа должна обеспечить место для приготовления пищи и нанять поваров.

«А вот обеспечить само питание, то есть подвоз продуктов, приобретение продуктов питания, изготовление и так далее - вот это уже вопрос родителей», - выразила свое мнение Ольга Беляева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Госдуму внесли поправки к статье УК о преступном сообществе
Минсельхоз поддержал введение минимальной цены на винные напитки
Генпрокуратура Грузии возбудила дело в связи с превышением силы при разгоне митинга
Основатель "Вимм-Билль-Данн" решил пока не возвращаться в Россию
Песков объяснил усиление проверок грузинского вина
Путин разрешил транзит украинских товаров через Россию
В Госдуме призвали США налаживать туристические отношения с Ираном
Действие российского продовольственного эмбарго продлено еще на год
Прощание с Андреем Харитоновым пройдет 27 июня
Топ-менеджера Chanel обокрали в Москве на 2 миллиона рублей
Ученые определили минимальную опасную долю алкоголя
Не менее 16 человек пострадали при взрыве в воинской части Казахстана
Отставной адмирал Джо Сестак поборется за пост президента США
Всемирно известный эксперт по долголетию назвал проект «Здоровая Москва» блестящим
ПАСЕ отказалась проводить обсуждение ситуации вокруг крушения МН17
«ПСЖ» не собирается продавать Неймара в «Барселону»
Роспотребнадзор усилил проверку вина из Грузии
Песков: между Россией и Грузией нет политического конфликта
Билл Гейтс рассказал о главной ошибке Microsoft
Тело студента из Мьянмы нашли в лесу в Зеленограде
В казахстанском городе Арысь эвакуируют жителей после взрыва на военном складе
Власти Грузии частично удовлетворят требования протестующих
Страховщики будут компенсировать утрату товарной стоимости авто