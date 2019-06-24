В Госдуме предлагают кормить всех школьников горячими завтраками
В Госдуме предлагают всех школьников кормить горячими завтраками. Такая инициатива была озвучена во время больших парламентских слушаний "О мерах по повышению качества образования в Российской Федерации
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала, что в вопросе организации школьного питания уже достигнуты большие результаты. В 2019 году на эти цели было направлено в общей сложности почти 90 млрд рублей. Почти половина денег выделена внебюджетными фондами.
Чтобы окончательно урегулировать вопросы с питанием депутаты подготовили соответствующий законопроект, который уже направлен в правительство, сообщает Утро.ру.
Весной во Владимирской области разгорелся скандал на данную тему. Директор департамента образования региона Ольга Беляева заявила, что организация питания детей в школах лежит на их родителях. Чиновница отметила, что школа должна обеспечить место для приготовления пищи и нанять поваров.
«А вот обеспечить само питание, то есть подвоз продуктов, приобретение продуктов питания, изготовление и так далее - вот это уже вопрос родителей», - выразила свое мнение Ольга Беляева.
ИСТОЧНИК KP.RU