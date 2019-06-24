Основатель "Вимм-Билль-Данн" решил пока не возвращаться в Россию
Основатель компании "Вимм-Билль-Данн" Давид Якобашвили решил пока не возвращаться в Россию. Дело в том, что ранее в принадлежащем ему музее "Собрание" в центре Москвы прошли обыски. Бизнесмен планирует подождать пока ситуация не разрешится.
"Я не планирую приезжать в Россию, а в данной ситуации надо разобраться, что происходит. Я хочу с этим разобраться в любом случае", - сказал Якобашвили.
При этом он подчеркнул, что музей работает в обычном режиме. Что же касается проводимых ФСБ обысков, то по этому поводу вскоре будет сделано заявление.
Пока же предприниматель остается за границей, где у него также есть бизнес, передает "Интерфакс".
Сайт kp.ru писал, что музей "Собрание" открылся на Солянке в 2018 году. Экспонаты принадлежат самому Якобашвили, чье состояние оценивается в 750 миллионов долларов.
Музей Собрание - более 20 000 уникальных экспонатов под одной крышей в центре Москвы.Денис КОРСАКОВ
ИСТОЧНИК KP.RU