Основатель "Вимм-Билль-Данн" решил пока не возвращаться в Россию

СЕГОДНЯ 15:05 2019-06-24T15:05:55+03:00

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Основатель компании "Вимм-Билль-Данн" Давид Якобашвили решил пока не возвращаться в Россию. Дело в том, что ранее в принадлежащем ему музее "Собрание" в центре Москвы прошли обыски. Бизнесмен планирует подождать пока ситуация не разрешится.

"Я не планирую приезжать в Россию, а в данной ситуации надо разобраться, что происходит. Я хочу с этим разобраться в любом случае", - сказал Якобашвили.

При этом он подчеркнул, что музей работает в обычном режиме. Что же касается проводимых ФСБ обысков, то по этому поводу вскоре будет сделано заявление.

Пока же предприниматель остается за границей, где у него также есть бизнес, передает "Интерфакс".

Сайт kp.ru писал, что музей "Собрание" открылся на Солянке в 2018 году. Экспонаты принадлежат самому Якобашвили, чье состояние оценивается в 750 миллионов долларов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/715798" frameborder="0"></iframe> Музей Собрание - более 20 000 уникальных экспонатов под одной крышей в центре Москвы.Денис КОРСАКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU