2019-06-24T15:22:25+03:00
В мире

Генпрокуратура Грузии возбудила дело в связи с превышением силы при разгоне митинга

При разгоне акции протеста в Тбилиси пострадали 240 человек, 19 из них остаются в больницах
Екатерина БОЛГОВА
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Митинг в ТбилисиМитинг в ТбилисиФото: REUTERS
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Генеральный прокурор Грузии Кока Кацитадзе объявил о возбуждении дела в связи с превышением служебных полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов при разгоне митинга на проспекте Руставели в столице страны 20-21 июня.

Выступая на брифинге в понедельник, 24 июня, Кацитадзе отметил, что Генпрокуратура просит всех очевидцев акции протеста у здания парламента предоставить следователям фото- и видеосъемки для выяснения объективной картины событий. Кроме того, ведомство предлагает подключить к расследованию уполномоченного по правам человека Грузии Нино Ломджарию.

Напомним, ранее сообщалось, что при разгоне акции протеста в центре Тбилиси 20-21 июня пострадали 240 человек, в медицинских учреждениях до сих пор остаются 19 человек. Для разгона протестующих был использован слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. В Минздраве заявили, что больше пяти пострадавших имеют серьезные травмы органов зрения. По словам очевидцев, полицейские целились им прямо в глаза.

В Грузии сотни людей получили ранения в результате столкновений с полицией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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