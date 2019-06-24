Генпрокуратура Грузии возбудила дело в связи с превышением силы при разгоне митинга

СЕГОДНЯ 15:20 2019-06-24T15:22:25+03:00

При разгоне акции протеста в Тбилиси пострадали 240 человек, 19 из них остаются в больницах

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Генеральный прокурор Грузии Кока Кацитадзе объявил о возбуждении дела в связи с превышением служебных полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов при разгоне митинга на проспекте Руставели в столице страны 20-21 июня.

Выступая на брифинге в понедельник, 24 июня, Кацитадзе отметил, что Генпрокуратура просит всех очевидцев акции протеста у здания парламента предоставить следователям фото- и видеосъемки для выяснения объективной картины событий. Кроме того, ведомство предлагает подключить к расследованию уполномоченного по правам человека Грузии Нино Ломджарию.

Напомним, ранее сообщалось, что при разгоне акции протеста в центре Тбилиси 20-21 июня пострадали 240 человек, в медицинских учреждениях до сих пор остаются 19 человек. Для разгона протестующих был использован слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. В Минздраве заявили, что больше пяти пострадавших имеют серьезные травмы органов зрения. По словам очевидцев, полицейские целились им прямо в глаза.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/715950" frameborder="0"></iframe> В Грузии сотни людей получили ранения в результате столкновений с полицией.

ИСТОЧНИК KP.RU