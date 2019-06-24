2019-06-24T15:24:35+03:00
Экономика

Минсельхоз поддержал введение минимальной цены на винные напитки

В ведомстве сообщают о готовности проработать данную инициативу
Елена АКИМОВА
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Минсельхоз поддерживает идею увеличения минимальных цен на виноМинсельхоз поддерживает идею увеличения минимальных цен на виноФото: Влад КОМЯКОВ
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Минсельхоз заявил о готовности заняться вопросом установления минимальных цен на вино и винные напитки. В ведомстве поддерживают инициативу правительства и в самое ближайшее время займутся данным вопросом.

В обсуждении будут участвовать не только представители власти, но и заинтересованные стороны от отрасли, общественные организации.

Эксперты рынка давно считают, что подобная мера поможет поддержать добросовестного производителя и вытеснят с рынка контрафактную продукцию.

- Представители Минсельхоза принимают активное участие в проработке данного вопроса совместно с Минфином, - комментируют в ведомстве.

После всех согласований именно финансовому ведомству предстоит определить нижний ценовой порог, который будет установлен для вина и винных напитков в рознице.

Результаты обсуждений должны быть доложены правительству к 15 июля 2019 года, пишет газета «Известия».

В апреле Минфин поднял цены на шампанское. Самое дешевое шампанское должно подорожать сразу на 21% - с 164 до 207 рублей. Приказ Министерства финансов о повышении начальной стоимости появился на официальном портале правовых актов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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