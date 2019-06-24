В Госдуму внесли поправки к статье УК о преступном сообществе

СЕГОДНЯ 15:35 2019-06-24T15:35:46+03:00

Ранее в ходе Прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что статья о преступном сообществе нуждается в изменениях, чтобы избежать злоупотреблений в этой сфере

Изменить размер текста: A A

В Государственную думу внесли законопроект о корректировке 210-й статьи УК "Организация преступного сообщества". Автором документа выступил член комитета нижней палаты парламента по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Рифат Шайхутдинов.

Поправки предполагают, что действие этой статьи не будет распространяться на преступления, совершенные в сфере предпринимательства или экономики. Автор инициативы считает, что это поможет "защите основополагающих конституционных прав личности", а также будет способствовать лучше исполнять нормы международного права в отношении бизнесменов.

Напомним, в ходе Прямой линии 20 июня президент России Владимир Путин заявил, что статья о преступном сообществе нуждается в изменениях, чтобы избежать злоупотреблений в этой сфере, так как в настоящее время под эту статью "можно подвести совет директоров любой организации, один из членов которого замешан в нарушениях закона".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/715723" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин - об арестах и шансах бизнесменов выходить под залог.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

ИСТОЧНИК KP.RU