Главархив Москвы рассказал, как сохранить старые фотографии

СЕГОДНЯ 16:20 2019-06-24T16:20:20+03:00

Если вы любите вернуться в прошлое и часто достаете исторические для семьи снимки - обязательно держите их в альбомах из качественной пластмассы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

Специалисты Главархива Москвы жали рекомендации по хранению старых фотографий, основной принцип - держать снимки в темных местах с низкой влажностью и стабильной температурой.

Главным врагом снимком является свет - чем его больше и чем дольше он будет попадать на фотобумагу, тем скорее выцветет и сам снимок, также нежелательно брать фото за лицевую часть.

"Первое, что необходимо знать каждому – фотографии хорошо себя чувствуют в таких условиях, когда не слишком жарко и не слишком холодно, влажность воздуха невысока и нет перепадов температуры. Отсюда вывод, что подсобные помещения, чердаки, подвалы и гаражи, как думают многие из нас, не подходят для хранения фотографий. Неуютно фотографии чувствуют себя также и на свету - они тускнеют и выцветают" - передают РИА Новости рекомендации Главархива.

Если вы любите вернуться в прошлое и часто достаете исторические для семьи снимки - обязательно держите их в альбомах из качественной пластмассы, это поможет сберечь снимки от разрушающих изображение веществ, которые содержатся в низкокачественном пластике.

ИСТОЧНИК KP.RU