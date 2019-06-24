СЕГОДНЯ 15:52 2019-06-24T16:06:05+03:00

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В понедельник, 24 июня, в Германии столкнулись два истребителя Еurofighter.

"Два истребителя Еurofighter Бундесвера после столкновения в воздухе потерпели крушение", - сообщается в микроблоге ВВС Германии в Twitter.

Отмечается, что оба пилота смогли катапультироваться. Инцидент произошел в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания на севере страны. Другие подробности случившегося пока не сообщаются.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 20 мая в Соединенных Штатах разбился военный самолет Корпуса морской пехоты AV-8B Harrier. Крушение произошло неподалеку от населенного пункта Хэволк в штате Северная Каролина. Отмечалось, что летчик смог катапультироваться из терпящего бедствие самолета, но получил ранения. Его доставили в медицинский центр, расположенной в 32,1 км к северо-западу от авиабазы морской пехоты Черри-Поинт, где и дислоцировался разбившийся штурмовик.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/716360" frameborder="0"></iframe> В Германии потерпели крушение два истребителя Eurofighter.

ИСТОЧНИК KP.RU