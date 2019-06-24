Деньги возвращаются!

СЕГОДНЯ 17:00 2019-06-24T17:00:50+03:00

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В марте МегаФон первым на российском рынке предложил клиентам зарабатывать на платежах за мобильную связь. А в разгар сезона отпусков улучшил это предложение.

С 24 июня новые абоненты тарифов «Включайся! Выбирай», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум» получают возможность легко вернуть себе 100% от суммы абонентской платы по тарифу и даже трат на международный роуминг за месяц подключения и за последующий календарный месяц.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Например, вы подключились к тарифу «Включайся! Выбирай», по которому абонентская плата составляет от 450 рублей в месяц. В Личном кабинете в один клик активируете программу 100% кэшбэка, и в начале следующего месяца можете вернуть сумму расходов за первый месяц с МегаФоном. Столько же можно вернуть и за второй полный календарный месяц. А с начала третьего ежемесячный кэшбек будет составлять 20% от расходов.

ЧТО ДЕЛАТЬ С КЭШБЕКОМ?

Его можно копить и тратить. Например, целиком или частично оплатить покупку любых гаджетов и аксессуаров в салонах МегаФона, популярных цифровых услуг и сервисов: фильмов и сериалов в «МегаФон ТВ», книг и журналов, новых музыкальных релизов от «МегаФон Музыка».

Чтобы заработать еще больше, можно, например, потратить накопленные средства на золотой уровень в сервисе #Специи. Это даст возможность получить возврат на 60% больше за интернет-покупки в 500 магазинах.

-Мы видим: наши абоненты не только накапливают кэшбэк, но и активно используют эти средства на аксессуары и гаджеты, а также внутри наших сервисов. Это значит - наша фишка понравилась! - прокомментировал нововведение коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Подробности о новом предложении можно узнать на сайте компании.

ИСТОЧНИК KP.RU