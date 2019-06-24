2019-06-24T17:09:26+03:00
Общество

Главным редактором радиостанции "Говорит Москва" станет Роман Бабаян

Ранее возглавлявший радиостанцию журналист Сергей Доренко умер 9 мая
Екатерина БОЛГОВА
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Журналист и телеведущий Роман БабаянЖурналист и телеведущий Роман Бабаян
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Главным редактором радиостанции "Говорит Москва" станет журналист Роман Бабаян. Напомним, ранее возглавлявший радиостанцию журналист Сергей Доренко умер 9 мая от осnановки сердца.

"Да, это правда. Завтра буду встречаться с коллективом радиостанции", - передает "Интерфакс" слова Бабаяна.

Кроме того, у себя в соцсетях журналист назвал отдельным вызовом пост главного редактора радиостанции после ухода Сергея Доренко.

"Сергей Доренко сделал эту станцию самым ярким радио страны - 'Говорит Москва' говорила голосом Доренко... Вместе с людьми, работавшими на станции с Доренко, каждый день мы будем делать все, чтобы станция становилась еще ярче", - написал журналист.

Роман Бабаян работал на Первом канале, телеканале "Россия" и радиостанции "Финам FM". Сейчас является ведущим передач "Право голоса" на "ТВ Центр".

ИСТОЧНИК KP.RU

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