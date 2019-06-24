Главным редактором радиостанции "Говорит Москва" станет Роман Бабаян
Главным редактором радиостанции "Говорит Москва" станет журналист Роман Бабаян. Напомним, ранее возглавлявший радиостанцию журналист Сергей Доренко умер 9 мая от осnановки сердца.
"Да, это правда. Завтра буду встречаться с коллективом радиостанции", - передает "Интерфакс" слова Бабаяна.
Кроме того, у себя в соцсетях журналист назвал отдельным вызовом пост главного редактора радиостанции после ухода Сергея Доренко.
"Сергей Доренко сделал эту станцию самым ярким радио страны - 'Говорит Москва' говорила голосом Доренко... Вместе с людьми, работавшими на станции с Доренко, каждый день мы будем делать все, чтобы станция становилась еще ярче", - написал журналист.
Роман Бабаян работал на Первом канале, телеканале "Россия" и радиостанции "Финам FM". Сейчас является ведущим передач "Право голоса" на "ТВ Центр".
ИСТОЧНИК KP.RU