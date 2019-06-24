Ленинградская область трудоустраивает бывших сотрудников «Форда»
Служба занятости Ленинградской области предложила новые рабочие места работникам «Форд Мотор Компани». Завод во Всеволжске закрылся 20 июня после решения компании Ford Sollers (совместное предприятие американской компании Ford и российской Соллерс) о прекращении производства легковых автомобилей в России.
- Более ста работников компании уже определились с новым местом работы и в ближайшее время приступят к исполнению своих обязанностей у новых работодателей, - рассказал председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алексей Брицун. - Большая часть высвобождающихся работников традиционно в июле-августе отбывает на так называемые «коллективные каникулы». Мы общались с сотрудниками компании и запланировали целевые ярмарки вакансий для предприятий, заинтересованных в бывших работниках Форда. Также договорились провести Единый день трудоустройства 18 сентября, а не в октябре как было запланировано ранее.
Предприятия региона готовы принять на работу сотрудников «Форда»: в Ленинградской области сегодня открыты более 20 тысяч вакансий. Около 4 тысяч из них — это рабочие места в обрабатывающей промышленности. Биржа труда во Всеволжске, где располагается сборочный завод «Форда», предлагает около 3500 вакансий.
При необходимости Служба занятости Ленинградской области готова помочь сотрудникам «Форда» пройти профессиональную подготовку, переподготовку и повысить квалификацию. Консультации Биржа труда проводит прямо на территории завода, помогая бывшим «фордовцам» с трудоустройством. Сотрудники службы общаются с каждым работником закрывшегося завода индивидуально, подбирая подходящие вакансии.
Тем временем правительство Ленинградской области совместно с Минпромторгом активно подыскивает инвестора, который занял бы освободившуюся площадку Форд.
ИСТОЧНИК KP.RU