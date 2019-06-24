Ленинградская область трудоустраивает бывших сотрудников «Форда»

СЕГОДНЯ 17:34 2019-06-24T17:34:39+03:00

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Служба занятости Ленинградской области предложила новые рабочие места работникам «Форд Мотор Компани». Завод во Всеволжске закрылся 20 июня после решения компании Ford Sollers (совместное предприятие американской компании Ford и российской Соллерс) о прекращении производства легковых автомобилей в России.

- Более ста работников компании уже определились с новым местом работы и в ближайшее время приступят к исполнению своих обязанностей у новых работодателей, - рассказал председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алексей Брицун. - Большая часть высвобождающихся работников традиционно в июле-августе отбывает на так называемые «коллективные каникулы». Мы общались с сотрудниками компании и запланировали целевые ярмарки вакансий для предприятий, заинтересованных в бывших работниках Форда. Также договорились провести Единый день трудоустройства 18 сентября, а не в октябре как было запланировано ранее.

Предприятия региона готовы принять на работу сотрудников «Форда»: в Ленинградской области сегодня открыты более 20 тысяч вакансий. Около 4 тысяч из них — это рабочие места в обрабатывающей промышленности. Биржа труда во Всеволжске, где располагается сборочный завод «Форда», предлагает около 3500 вакансий.

При необходимости Служба занятости Ленинградской области готова помочь сотрудникам «Форда» пройти профессиональную подготовку, переподготовку и повысить квалификацию. Консультации Биржа труда проводит прямо на территории завода, помогая бывшим «фордовцам» с трудоустройством. Сотрудники службы общаются с каждым работником закрывшегося завода индивидуально, подбирая подходящие вакансии.

Тем временем правительство Ленинградской области совместно с Минпромторгом активно подыскивает инвестора, который занял бы освободившуюся площадку Форд.

ИСТОЧНИК KP.RU