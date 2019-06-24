2019-06-24T17:59:16+03:00
Общество

Стюардессы забыли пассажирку в самолете после посадки

На полпути женщина уснула, а проснувшись, оказалось одна в темноте
Мария ИГНАТЬЕВА
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Стюардессы забыли пассажирку в самолете после посадкиСтюардессы забыли пассажирку в самолете после посадкиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Курьезный случай произошел в одном из аэропортов Канады. Бортпроводники одной из местных авиакомпаний после приземления самолета не заметили пассажирку и высадились. Тифани Адамс, проснулась в темноте, когда в салоне воздушного судна уже никого не было.

Женщина пыталась позвонить подруге, рассказать, что попала в страшную ситуацию, но телефон быстро разрядился и выключился. Зарядить его было негде – питание самолета уже было отключено. Но госпожа Адамс хоть и паниковала не растерялась, и попыталась связаться с сотрудниками аэропорта с помощью раций в кабине пилотов, но и они не работали. После этого женщина пыталась через иллюминаторы подать световые сигналы SOS, используя специальный факел.

В итоге Тифани все же спасли, сообщает издание Sky News. Позже на странице авиакомпании в социальной сети она написала, что по ее до сих пор преследуют ночные кошмары. Компания-перевозчик проводит по данному случаю внутреннее расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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