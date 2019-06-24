В Казахстане из-за взрыва на складе боеприпасов погиб один человек
В Казахстане из-за взрывов на складах снарядов в городе Арысь погиб один человек.
"Один человек погиб. В его автомобиль попал снаряд", - заявил глава региона Умирзак Шукеев.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, утром в понедельник, 24 июня, произошли взрывы на складах боеприпасов в одной из военных частей в городе Арысь Туркестанской области. В результате пострадали уже 71 человек.
Как сообщил руководитель национального центра экстренной медицины Биржан Оспанов, за медицинской помощью самостоятельно обратились 23 человека, еще 48 доставлены в клиники Шымкента и Ордабасы.
По его словам, было госпитализировано 15 человек, в областную детскую больницу доставлены двое пострадавших детей.
Тем временем военные, которые находятся у складов, где взрываются боеприпасы, записывают видеобращения, в которых прощаются со своими родными.
Военные, которые находятся у складов в Казахстане, попрощались с родными.
ИСТОЧНИК KP.RU