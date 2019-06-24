2019-06-24T18:05:47+03:00
Происшествия

В Казахстане из-за взрыва на складе боеприпасов погиб один человек

Тем временем военные, которые находятся у складов, прощаются с родными [видео]
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Взрывы на складах боеприпасов в КазахстанеВзрывы на складах боеприпасов в КазахстанеФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В Казахстане из-за взрывов на складах снарядов в городе Арысь погиб один человек.

"Один человек погиб. В его автомобиль попал снаряд", - заявил глава региона Умирзак Шукеев.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, утром в понедельник, 24 июня, произошли взрывы на складах боеприпасов в одной из военных частей в городе Арысь Туркестанской области. В результате пострадали уже 71 человек.

Как сообщил руководитель национального центра экстренной медицины Биржан Оспанов, за медицинской помощью самостоятельно обратились 23 человека, еще 48 доставлены в клиники Шымкента и Ордабасы.

По его словам, было госпитализировано 15 человек, в областную детскую больницу доставлены двое пострадавших детей.

Тем временем военные, которые находятся у складов, где взрываются боеприпасы, записывают видеобращения, в которых прощаются со своими родными.

Военные, которые находятся у складов в Казахстане, попрощались с родными.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кинокомпания Kinodanz отказалась от иска к блогеру BadComedian
Стюардессы забыли пассажирку в самолете после посадки
Один пилот погиб в результате крушения двух военных самолетов в Германии
Ленинградская область трудоустраивает бывших сотрудников «Форда»
ПАСЕ не стала переносить обсуждение проекта резолюции по России
Главным редактором радиостанции "Говорит Москва" станет Роман Бабаян
Деньги возвращаются!
В Москве водитель получил ножевое ранение из-за места на парковке
Главархив Москвы рассказал, как сохранить старые фотографии
Официальный курс евро на вторник увеличился до 71,6 рубля
В Германии столкнулись два истребителя Еurofighter
Синод "Новой церкви" Украины лишил Филарета канонических прав
В Госдуму внесли поправки к статье УК о преступном сообществе
Минсельхоз поддержал введение минимальной цены на винные напитки
Генпрокуратура Грузии возбудила дело в связи с превышением силы при разгоне митинга
Основатель "Вимм-Билль-Данн" решил пока не возвращаться в Россию