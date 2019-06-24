В Казахстане из-за взрыва на складе боеприпасов погиб один человек

СЕГОДНЯ 18:05 2019-06-24T18:05:47+03:00

Взрывы на складах боеприпасов в Казахстане Фото: СОЦСЕТИ

Тем временем военные, которые находятся у складов, прощаются с родными [видео]

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В Казахстане из-за взрывов на складах снарядов в городе Арысь погиб один человек.

"Один человек погиб. В его автомобиль попал снаряд", - заявил глава региона Умирзак Шукеев.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, утром в понедельник, 24 июня, произошли взрывы на складах боеприпасов в одной из военных частей в городе Арысь Туркестанской области. В результате пострадали уже 71 человек.

Как сообщил руководитель национального центра экстренной медицины Биржан Оспанов, за медицинской помощью самостоятельно обратились 23 человека, еще 48 доставлены в клиники Шымкента и Ордабасы.

По его словам, было госпитализировано 15 человек, в областную детскую больницу доставлены двое пострадавших детей.

Тем временем военные, которые находятся у складов, где взрываются боеприпасы, записывают видеобращения, в которых прощаются со своими родными.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/716386" frameborder="0"></iframe> Военные, которые находятся у складов в Казахстане, попрощались с родными.

ИСТОЧНИК KP.RU