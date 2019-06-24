Кинокомпания Kinodanz отказалась от иска к блогеру BadComedian
Красногорский городской суд Московской области прекратил производство по иску кинокомпании Kinodanz к блогеру BadComedian (Евгений Баженов). Компания отказалась от исковых требований, что подтвердил представитель Kinodanz во время заседания.
"В связи с урегулированием спора мы отказываемся от исковых требований в полном объеме", - сказал он.
Напомним, ранее BadComedian записал ролик, в котором рассказал, что может закрыть свой канал с обзорами кинофильмов на YouTube из-за выдвинутого против него судебного иска.
Кинокомпания Kinodanz ("Танцы насмерть", "За гранью реальности", "Эбигейл", "Звёздный разум") ранее выдвинула иск против блогера, утверждая, что в ролике про картину "За гранью реальности" была показана третья часть всего фильма, что нарушает авторские права компании.
В качестве компенсации Kinodanz требовала от Баженова 1 миллион рублей. Ранее адвокат блогера сообщил, что стороны заключили мировое соглашение.
ИСТОЧНИК KP.RU