Кинокомпания Kinodanz отказалась от иска к блогеру BadComedian

СЕГОДНЯ 18:36 2019-06-24T18:36:27+03:00

Ранее Евгений Баженов (BadComedian) заявил, что из-за судебного иска задумался о закрытии своего канала на YouTube

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Красногорский городской суд Московской области прекратил производство по иску кинокомпании Kinodanz к блогеру BadComedian (Евгений Баженов). Компания отказалась от исковых требований, что подтвердил представитель Kinodanz во время заседания.

"В связи с урегулированием спора мы отказываемся от исковых требований в полном объеме", - сказал он.

Напомним, ранее BadComedian записал ролик, в котором рассказал, что может закрыть свой канал с обзорами кинофильмов на YouTube из-за выдвинутого против него судебного иска.

Кинокомпания Kinodanz ("Танцы насмерть", "За гранью реальности", "Эбигейл", "Звёздный разум") ранее выдвинула иск против блогера, утверждая, что в ролике про картину "За гранью реальности" была показана третья часть всего фильма, что нарушает авторские права компании.

В качестве компенсации Kinodanz требовала от Баженова 1 миллион рублей. Ранее адвокат блогера сообщил, что стороны заключили мировое соглашение.

ИСТОЧНИК KP.RU