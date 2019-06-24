2019-06-24T19:02:57+03:00
В мире

В Грузии посчитали потери за лето в случае полного прекращения турпотока из России

Основатель Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили заявил, что потери составят около $750 млн за сезон
Екатерина БОЛГОВА
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Протесты в ТбилисиПротесты в ТбилисиФото: REUTERS
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В Грузии посчитали потери в случае полного прекращения авиасообщения с Россией и остановку туристического потока на летний сезон 2019 года.

Как сообщил основатель Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили, убытки составят 2,1 млрд лари (около 750 млн долларов).

"Мы посчитали цифры и, если сегодня полностью закроется рынок и российские туристы не приедут, предположительный ущерб составит 2,1 млрд лари", - сказал Алавердашвили.

По его словам, наибольшие убытки понесут владельцы объектов на черноморском побережье Аджарии. Как отметил Алавердашвили, в последнее время от отдыха в Грузии в основном отказываются низкобюджетные российские туристы, а представители премиум-класса ищут другие варианты приезда в Грузию.

Напомним, 20 июня в Грузии начались митинги антироссийского характера. На следующий день президент России Владимир Путин подписал указ о запрете авиасообщения с Грузией с 8 июля. Туроператорам рекомендовано отказаться от продажи туров в эту страну.

«Кресло раздора» между Грузией и Россией.Что случилось между Грузией и Россией? Грузин пытаются убедить, что конфликт начался из-за... кресла, на которое присел российский депутат. Но в России считают, что это была тщательно спланированная провокация

ИСТОЧНИК KP.RU

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