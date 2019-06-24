В Грузии посчитали потери за лето в случае полного прекращения турпотока из России
В Грузии посчитали потери в случае полного прекращения авиасообщения с Россией и остановку туристического потока на летний сезон 2019 года.
Как сообщил основатель Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили, убытки составят 2,1 млрд лари (около 750 млн долларов).
"Мы посчитали цифры и, если сегодня полностью закроется рынок и российские туристы не приедут, предположительный ущерб составит 2,1 млрд лари", - сказал Алавердашвили.
По его словам, наибольшие убытки понесут владельцы объектов на черноморском побережье Аджарии. Как отметил Алавердашвили, в последнее время от отдыха в Грузии в основном отказываются низкобюджетные российские туристы, а представители премиум-класса ищут другие варианты приезда в Грузию.
Напомним, 20 июня в Грузии начались митинги антироссийского характера. На следующий день президент России Владимир Путин подписал указ о запрете авиасообщения с Грузией с 8 июля. Туроператорам рекомендовано отказаться от продажи туров в эту страну.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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