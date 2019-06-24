Глава Ингушетии заявил о планах досрочно уйти в отставку
В понедельник, 24 июня, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров выступил с обращением к жителям республики, в котором заявил о планах досрочно уйти в отставку.
«Я принял решение обратиться к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики», — сказал Евкуров, выступление которого транслировало национальное телевидение Ингушетии.
Он отметил, что как представитель власти несет ответственность за разобщение жителей республики.
"Каждый из нас стоит перед выбором - личные интересы или интересы Республики. И каждый, я подчеркиваю, каждый поступает в соответствии со своим воспитанием, своими идеалами", - сказал глава Ингушетии.
Он призвал всех сделать свой выбор и подчеркнул, что уже сделал это.
Отметим, что Юнус-Бек Евкуров руководит Ингушетией с октября 2008 года. Генерал-майор, Герой России, член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
ИСТОЧНИК KP.RU
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