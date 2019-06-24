Глава Ингушетии заявил о планах досрочно уйти в отставку

СЕГОДНЯ 19:15 2019-06-24T19:23:03+03:00

Юнус-Бек Евкуров решил обратиться с просьбой об отставке к президенту РФ Владимиру Путину

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В понедельник, 24 июня, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров выступил с обращением к жителям республики, в котором заявил о планах досрочно уйти в отставку.

«Я принял решение обратиться к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики», — сказал Евкуров, выступление которого транслировало национальное телевидение Ингушетии.

Он отметил, что как представитель власти несет ответственность за разобщение жителей республики.

"Каждый из нас стоит перед выбором - личные интересы или интересы Республики. И каждый, я подчеркиваю, каждый поступает в соответствии со своим воспитанием, своими идеалами", - сказал глава Ингушетии.

Он призвал всех сделать свой выбор и подчеркнул, что уже сделал это.

Отметим, что Юнус-Бек Евкуров руководит Ингушетией с октября 2008 года. Генерал-майор, Герой России, член Высшего совета политической партии «Единая Россия».

ИСТОЧНИК KP.RU