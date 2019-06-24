2019-06-24T21:40:19+03:00
В мире

Премьер Грузии: страна безопасна для российских туристов

Столицу своей страны Макмука Бахтадзе назвал самым безопасным городом Европы
Екатерина БОЛГОВА
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Премьер-министр Грузии Макмука БахтадзеПремьер-министр Грузии Макмука БахтадзеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Премьер-министр Грузии Макмука Бахтадзе заявил, что его является безопасной для россиян и туристов из других стран. Столицу свой страны он назвал самым безопасным городом Европы.

"Это хорошо знают туристы. Грузия - безопасная страна для российских туристов, а также для любого гостя, который приезжает сюда", - сказал Бахтадзе в интервью телекомпании Imedi, комментируя указ президента РФ о приостановке авиасообщения между Грузией и РФ.

Грузинский премьер отметил, что вопрос авиасообщения между Грузией и Россией может быть рассмотрен в Праге, где планируется встреча спецпредставителя по отношениям с Россией Зураба Абашидзе с замглавы МИД РФ Григорием Карасиным.

Напомним, с 20 июня в Грузии проходят масштабные антироссийские демонстрации. Указ о приостановке авиасообщения с этой страной был подписан Владимиром Путиным 21 июня.

«Кресло раздора» между Грузией и Россией.Что случилось между Грузией и Россией? Грузин пытаются убедить, что конфликт начался из-за... кресла, на которое присел российский депутат. Но в России считают, что это была тщательно спланированная провокация

ИСТОЧНИК KP.RU

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