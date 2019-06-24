Премьер Грузии: страна безопасна для российских туристов
Премьер-министр Грузии Макмука Бахтадзе заявил, что его является безопасной для россиян и туристов из других стран. Столицу свой страны он назвал самым безопасным городом Европы.
"Это хорошо знают туристы. Грузия - безопасная страна для российских туристов, а также для любого гостя, который приезжает сюда", - сказал Бахтадзе в интервью телекомпании Imedi, комментируя указ президента РФ о приостановке авиасообщения между Грузией и РФ.
Грузинский премьер отметил, что вопрос авиасообщения между Грузией и Россией может быть рассмотрен в Праге, где планируется встреча спецпредставителя по отношениям с Россией Зураба Абашидзе с замглавы МИД РФ Григорием Карасиным.
Напомним, с 20 июня в Грузии проходят масштабные антироссийские демонстрации. Указ о приостановке авиасообщения с этой страной был подписан Владимиром Путиным 21 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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