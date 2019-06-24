Евкурову прочат карьеру военного

24 Июнь 23:33 2019-06-24T23:33:32+03:00

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Юнус-Бек Евкуров попросил Владимира Путина досрочно принять его отставку с поста главы Ингушетии. Третий срок на этой должности для политика начался лишь в августе прошлого года. Что заставило Евкурова принять такое решение? Ответ на этот вопрос дал спикер парламента республики Магомед Яндиев.

"Он отработал сполна, легкие участки ему не доставались, и следующий будет такой же. Продолжит службу по военной линии", - сказал Яндиев ТАСС.

Спикер парламента подчеркнул, что Евкуров на должности сделал огромный вклад в республику. "Явных причин", по мнению Яндиева, для отставки главы Ингушетии не было.

"Все, что мог для своей республики, родины, он делал. Что-то удавалось, что-то не удавалось. Удавалось больше. Сделал многое, прорыв - во всех отношениях: живем спокойно, спим спокойно, ночью гуляем спокойно, это главное", - добавил Магомед Яндиев.

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ИСТОЧНИК KP.RU