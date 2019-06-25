Глава "Мосфильма" выступил за увеличение кинофестивалей в России

СЕГОДНЯ 00:17 2019-06-25T00:19:02+03:00

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Гендиректор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров в разговоре с министром культуры Владимиром Мединским выступил за то, чтобы количество кинофестивалей в России не сокращалось. По его мнению, для многих создателей кино это едва ли не единственный шанс показать свою работу широкому зрителю. Разговор произошел в эфире передачи "Диалог" на телеканале "Россия 24".

"Я считаю, что чем больше фестивалей, тем лучше. Во-первых, это возможность показывать кино. Учитывая то, о чем мы говорили, что порой особенно небольшим производителям, особенно производителям с небольшими бюджетами, они вообще не могут выйти на экран", - сказал глава "Мосфильма".

По словам Шахназарова, фестивали становятся праздником для городов-организаторов. По мнению кинорежиссера, не важно, кто получает призы. Гораздо важнее, что это становится неким культурным событием в городе. Ранее Карен Шахназаров заявлял, что региональная культура в России всегда "бедная родственница".

ИСТОЧНИК KP.RU