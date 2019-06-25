Космонавты "Союза" попрощались с коллегами оставшимися на МКС

СЕГОДНЯ 00:44 2019-06-25T00:44:56+03:00

Один из членов экипажа "Союза" - Олег Каноненко. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россиянин, канадец и американка закончили работу на орбите Земли

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Во вторник, 25 июня, с Международной космической станции (МКС) на Землю возвращается экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-11". Космонавты попрощались с оставшимися коллегами и закрыли переходные люки. Прямая трансляция трогательного момента велась на сайте "Роскосмоса".

Для экипажа "Союза" закончилась командировка, что длилась 204 дня. Россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн возвращаются на землю оставив в космосе Алексея Овчинина с американцами Ником Хейгом и Кристиной Кук.

По плану, корабль должен отстыковаться от модуля "Поиск" МКС в 02.25 по московскому времени. На Земле экипаж ждут к утру.

Сайт kp.ru писал о том, как Олег Кононенко поздравил женщин с Международным женским днем из космоса.

ИСТОЧНИК KP.RU