Космонавты "Союза" попрощались с коллегами оставшимися на МКС
Во вторник, 25 июня, с Международной космической станции (МКС) на Землю возвращается экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-11". Космонавты попрощались с оставшимися коллегами и закрыли переходные люки. Прямая трансляция трогательного момента велась на сайте "Роскосмоса".
Для экипажа "Союза" закончилась командировка, что длилась 204 дня. Россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн возвращаются на землю оставив в космосе Алексея Овчинина с американцами Ником Хейгом и Кристиной Кук.
По плану, корабль должен отстыковаться от модуля "Поиск" МКС в 02.25 по московскому времени. На Земле экипаж ждут к утру.
Сайт kp.ru писал о том, как Олег Кононенко поздравил женщин с Международным женским днем из космоса.
ИСТОЧНИК KP.RU