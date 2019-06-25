Порошенко предложил переименовать Грузию в Сакартвело

СЕГОДНЯ 01:02 2019-06-25T01:15:11+03:00

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Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к чиновникам МИДа с необычной просьбой. Политик просит их подумать над изменением официального названия Грузии.

Обращение было размещено на странице политика в социальной сети. Порошенко отметил, что Грузия "пошла на то, чтобы сменить ключевую букву» в написании названия украинской столицы: "Київ" вместо "Киев". Это, по его мнению, должно побудить МИД Украины к началу переговоров о смене официального названия Грузии на Сакартвело.

Также экс-президент попросил украинцев провести свой отпуск в Грузии в ущерб планам об отдыхе в Крыму и за границей. Так, по мнению политика, его народ должен ответить на политику России. Которая, якобы, "наносит удар по туристической Грузии". Порошенко призвал украинский кабмин, министерство транспорта и украинские авиакомпании снизить цены на билеты в эту страну.

ИСТОЧНИК KP.RU