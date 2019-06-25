Больше 2,5 тысяч немцев покинули свои дома из-за обнаруженных бомб

СЕГОДНЯ 02:36 2019-06-25T02:36:41+03:00

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В окрестностях германского города Гессен были обнаружены два снаряда времен Великой Отечественной войны. Событие стало поводом для эвакуации больше 2,5 тысяч человек.

Оба снаряда находились очень близко друг от друга. Сообщается что вес одного из низ 250 килограмм, его "сосед" весил намного скромнее - всего 50. Первый немецкого производства, второй американского, пишет газета Die Welt со ссылкой на власти. Германскую бомбу саперы решили уничтожить контролируемым взрывом, а вот его заокеанский друг был обезврежен на месте.

Cайт kp.ru писал об обнаруженных снарядах в Ярославской области. Предметы, похожие на артиллерийские снаряды, обнаружили рабочие при проверке железнодорожных путей на перегоне « Родионово-Пищалкино» в Некоузском районе. Снаряды находились всего в 13 метах от железнодорожного полотна.

ИСТОЧНИК KP.RU