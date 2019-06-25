Пушков об угрозе Киева покинуть ПАСЕ из-за возвращения России: Пустое. Никуда Украина не уйдет

СЕГОДНЯ 02:43 2019-06-25T02:45:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал угрозы главы украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимира Арьева. Тот пообещал покинуть организацию если Россию восстановят как равноправного участника.

"Украинская делегация шантажирует ПАСЕ своим уходом в случае возвращения России. Пустое. Никуда Украина не уйдет - духу не хватит. А ее шантаж никого особо не впечатлит: вечные угрозы Киева в духе "держите меня трое, ибо двое не удержат" большей части Европы уже порядком надоели", - написал сенатор в Twitter.

Отметим, ПАСЕ официально пригласила Россию принять участие в работе. За резолюцию проголосовало - 118 делегатов, против - 62, воздержалось - 10. Документ вносит поправки в регламент. Теперь ассамблея не сможет лишать любую делегацию права голоса.

ИСТОЧНИК KP.RU