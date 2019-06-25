2019-06-25T03:20:09+03:00
Политика

"Больше тысячи баксов за фото": фанаты разнесли Сталлоне за побирательство

Поклонники актера возмущены тем, что позволяет себе их кумир
Григорий ЛЕОРДА
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72-летний актер собирает гроши на пенсию?72-летний актер собирает гроши на пенсию?Фото: REUTERS
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Не в пример российским артистам и музыкантам американский актер Сильвестр Сталлоне стал брать деньги за фотографию с ним. И ладно бы обходился малым. Нет! Требует со своих фанатов по 849 фунтов за уникальную фотографию. В пересчете на "зелень" больше тысячи баксов. Приличная сумма для большинства европейцев.

Фанаты прознав об этом пришли в ярость. Социальные сети наполнились гневными комментариями. Поклонники сетуют, что для исполнения их мечты нужно, по меньше мере, продать почку.

Выяснилось, что даже богатство не может гарантировать появление фотографии на стене в доме. Организаторы мероприятия An Experience with… ограничили количеств разыгрываемых лотов до 10. Как пишет издание The Independent, на встречах с поклонниками в Лондоне, Манчестере и Бирмингеме, запланированы интервью со Сталлоне и аукционы по продаже памятных вещей из его фильмов. Самая дешевая проходка туда обойдется в 160 долларов.

Еще одним плевком в душу его фанатов стала подачка организаторов "для тех, которые думают, что 849 фунтов -это слишком много". Им предлагают пакет "профессиональная фотография", он обойдется на сотню дешевле, но делить актера в кадре придется двум незнакомцам.

"Когда вы принимаете во внимание затраты, чтобы принести знаменитость такого статуса в Великобританию, тогда вы поймете. К сожалению, качество стоит [денег]”, - сообщают устроители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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