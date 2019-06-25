2019-06-25T04:05:49+03:00
Политика

Совбез ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе

Члены организации усмотрели в этом угрозу судоходству
Артур ГАРЬКЕ
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Танкеры были подбиты 13 июня.Танкеры были подбиты 13 июня.Фото: REUTERS
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Члены Совета безопасности ООН по косточкам разобрали ситуацию в Оманском заливе. Напомним, в начале июня там произошла атака на два танкера: японского судна Kokuka Courageous и норвежского Front Altair. В организации пришли к выводу, что нападение на суда представляет угрозу судоходству, миру и безопасности.

"Совет Безопасности осуждает нападения на танкеры, которые представляли собой серьезную угрозу судоходству и поставкам энергоносителей, противоречили международным правилам свободы судоходства и морских транспортировок, а также представляли угрозу международному миру и безопасности", - приводит слова постпреда Кувейта при ООН Мансура аль-Отейби ТАСС.

Он добавил, что члены СБ призывают все заинтересованные стороны и все страны региона соблюдать максимальный уровень сдержанности. При этом аль-Отейби добавил, что необходимо снизить уровень напряженности.

"Совет Безопасности настоятельно обращает внимание на то, что все разногласия должны быть урегулированы мирным путем и на основе диалога", - заключил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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