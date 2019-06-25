В России взялись за проектирование перспективного военного транспортника

СЕГОДНЯ 05:53 2019-06-25T05:53:42+03:00

Новый траспортник пока не существует даже на бумаге.

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Авиационный комплекс имени Ильюшина приступил к научно-исследовательским работам по созданию перспективного военного транспортника. Об этом в преддверии форума "Армия-2019" рассказал генеральный директор компании Юрий Грудинин.

"В настоящее время ПАО "Ил" приступает к выполнению НИР [научно-исследовательских работ]. Изучаем и советский, и мировой опыт, чтобы подойти к эскизному проектированию системно. Будет ли в его основе Ил-106 или это будет совершенно новый оригинальный проект, определит результат данной работы и наш заказчик – министерство обороны РФ", - приводит слова Грудинина РИА "Новости".

Отметим, ранее о будущей машине рассказывал главный конструктор ПАО "Ил" Николай Таликов. Он сообщал, что новый военно-транспортный самолет будет создан в 2025-2026 годах. Он также подчеркнул, что сама идея появилась давно, еще в 90-х. Однако все это время шли "вялотекущие работы".

ИСТОЧНИК KP.RU