Три космонавта из экипажа "Союза"вернулись на землю

СЕГОДНЯ 06:35 2019-06-25T06:35:33+03:00

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Аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-11" приземлился в казахской степи. Три члена Международной космической станции вернулись на землю в 145 километрах юго-восточнее города Жезказган. Об этом сообщили в подмосковном Центре управления полетами.

"Есть посадка. Спускаемый аппарат с космонавтом Роскосмоса Олегом Кононенко, астронавтом NASA Энн Макклейн и астронавтом Канадского космического агентства Давидом Сен-Жаком совершил посадку. Экипаж чувствует себя хорошо. [Спускаемый] аппарат стоит вертикально и взят под охрану. Спасатели помогают космонавтам выбраться из спускаемого аппарата", - сказал представитель ЦУП. Его слова приводит ТАСС.

Отметим, на МКС продолжают работать российский космонавт Алексей Овчинин, астронавты из США Ник Хейг и Кристина Кук. Обновление состава запланировано на конец июля. В космос полетят Александр Скворцов, астронавт NASA Эндрю Морган и астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано из Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU