В США закончился показ пьесы по мотивам доклада Мюллера

СЕГОДНЯ 07:39 2019-06-25T07:53:49+03:00

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В Нью-Йорке закончился показ пьесы по мотивам доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" в американские выборы 2016 года.

В постановке принимали участие голливудские звезды, среди которых Алисса Милано, Закари Куинто, Майкл Шэнно и Сигурни Уивер.

Пьеса под названием "Расследование: поиск правды в десяти актах" транслировалась в прямом эфире в 21.00 (4.00 мск).

Напомним, ранее звезды Голливуда, среди которых актеры Роберт Де Ниро и Лоуренс Фишборн, и писатель Стивен Кинг снялись в антироссийском видео, в котором обвинили Дональда Трампа в сговоре с Россией. Знаменитости на видеоролике приводят в качестве доказательства доклад Роберта Мюллера, который, по их мнению, "ясно показывает сговор с Россией", однако, по их словам, этот доклад фактически никто не читал, сообщает газета New York Post.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в апреле текущего года в США опубликовали доклад спецпрокурора Роберта Мюллера. При этом расследование не смогло установить, имело ли место создание препятствий правосудию со стороны Дональда Трампа.

ИСТОЧНИК KP.RU