Число погибших в результате инцидента в Казахстане увеличилось до двух человек
Власти Казахстана заявили, что число погибших в результате взрывов боеприпасов на юге страны увеличилось до двух человек.
Казахстан: Токаев навестил жителей Арыси.
- К сожалению, есть погибшие: один гражданский и один военнослужащий, - отметил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.
Позже стало известно о том, что ещё 15 человек находятся в реанимации, сообщает "РИА-Новости".
Напомним, в понедельник, 24 июня, в арсенале рядом с населенным пунктом Арысь на юге страны произошел пожар, который спровоцировал разрывы части боеприпасов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Позже власти Туркестанской области объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации и начали эвакуацию населения Арыси.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в апреле текущего года пожар произошел на складе на северо-западе Москвы. Огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров. В здании горела кровля, которая во время тушения полностью обрушилась.
ИСТОЧНИК KP.RU