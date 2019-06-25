СЕГОДНЯ 09:33 2019-06-25T09:46:43+03:00

Число погибших в результате инцидента в Казахстане увеличилось до двух человек Фото: REUTERS

Еще 15 пострадавших находятся в реанимации [видео]

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Власти Казахстана заявили, что число погибших в результате взрывов боеприпасов на юге страны увеличилось до двух человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/716480" frameborder="0"></iframe> Казахстан: Токаев навестил жителей Арыси.

- К сожалению, есть погибшие: один гражданский и один военнослужащий, - отметил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

Позже стало известно о том, что ещё 15 человек находятся в реанимации, сообщает "РИА-Новости".

Напомним, в понедельник, 24 июня, в арсенале рядом с населенным пунктом Арысь на юге страны произошел пожар, который спровоцировал разрывы части боеприпасов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Позже власти Туркестанской области объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации и начали эвакуацию населения Арыси.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в апреле текущего года пожар произошел на складе на северо-западе Москвы. Огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров. В здании горела кровля, которая во время тушения полностью обрушилась.

ИСТОЧНИК KP.RU