В Госдуму внесли законопроект о признании просроченных платежей по ЖКХ безнадежными к взысканию
Парламентарии подчеркнули, что сохранение необоснованной задолженности и пени ущемляет гражданские права
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В Думу внесен проект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Парламентарии отметили, что сохранение в платежных документах по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства незаконной и необоснованной задолженности и пени ущемляет гражданские права.
ИСТОЧНИК KP.RU