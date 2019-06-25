2019-06-25T11:22:15+03:00
Общество

В Госдуму внесли законопроект о признании просроченных платежей по ЖКХ безнадежными к взысканию

Парламентарии подчеркнули, что сохранение необоснованной задолженности и пени ущемляет гражданские права
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Думу внесен проект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.

Парламентарии отметили, что сохранение в платежных документах по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства незаконной и необоснованной задолженности и пени ущемляет гражданские права.

ИСТОЧНИК KP.RU

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