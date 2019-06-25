2019-06-25T11:43:47+03:00
Политика

МИД России исходит из того, что встреча Путина и Трампа в Осаке состоится

Предполагается, что президенты обсудят Украину, Иран и контроль над вооружением
Мария ИГНАТЬЕВА
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Встреча Путина и Трампа на саммите G20 состоится. Фото: Михаил МЕТЦЕЛЬ/ТАССВстреча Путина и Трампа на саммите G20 состоится. Фото: Михаил МЕТЦЕЛЬ/ТАСС
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Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, скорее всего, состоится. Об этом ранее сообщал представитель администрации США, теперь по данному поводу высказались и в российском МИД. На встрече с журналистами заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков коротко подтвердил информацию, что допускается такая возможность.

- Исхожу из того, что такая встреча, скорее всего, состоится, - цитирует дипломата ТАСС.

Предполагается, что темами для беседы между президентами станут: Иран, Украину, контроль над вооружениями и другие. Представитель Белого дома не исключил, что в ходе встречи лидеры двух стран могут обсудить вопрос Венесуэлы.

Напомним, что съезд «двадцатки» пройдет в японской Осаке с 28 по 29 июня. Помимо Владимира Путина Дональд Трамп встретится с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а вот беседы с Ким Чен Ыном в графике у главы США нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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