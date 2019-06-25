На ВДНХ открывается Московский молодежный предпринимательский форум

СЕГОДНЯ 11:45 2019-06-25T11:45:23+03:00

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Первый Московский молодежный предпринимательский форум соберет на одной дискуссионной площадке руководителей известных компаний, популярных блогеров, экономистов и авторитетных экспертов в различных областях, которые поделятся секретами успеха с молодыми бизнесменами и стартаперами столицы. ММПФ’2019 откроется 27 июня на ВДНХ в образовательном комплексе «Техноград».

Эксперты расскажут начинающим предпринимателям, как организовать свое дело, как найти свою нишу на рынке, позиционировать свой бренд и получить поддержку - финансовую, общественную и интеллектуальную. Молодых бизнесменов ждут увлекательные дискуссии, мастер-классы, воркшопы, бизнес-игры и коуч-встречи. Программа форума состоит из четырех ключевых секций деловой программы - «Узнай и начинай», «Учись и применяй», «Смотри и внедряй», «Слушай и развивай».

Трек «Учись и применяй» создан для тех, кто пока только задумывается о запуске собственного дела. Эксперты сориентируют участников в самых актуальных для молодежи направлениях бизнеса: бьюти, ресторанное дело, IT, новые медиа, дизайн. Тема направления «Узнай и начинай» – креатив и инновации. Его участники узнают о способах продвижения бизнеса в сосетях и применении новых технологий для развития проектов. Трек «Смотри и внедряй» будет интересен более опытным предпринимателям: их ждут дискуссии о том, как собрать команду, привлечь и удержать клиента, сделать свой бренд узнаваемым. Участники секции «Слушай и развивай» обсудят с топ-менеджерами компаний главные проблемы современного бизнеса.

Молодых бизнесменов ждут увлекательные дискуссии, мастер-классы, воркшопы. Фото предоставено организаторами форума.

В качестве экспертов на форуме выступят писатель Александр Цыпкин — он расскажет о тонкостях литературного бизнеса, автор проекта «Антирабство» Алена Владимирская - она научит участников ММПФ’2019 создавать идеальные команды. О том, как привлечь инвестиции для своего проекта, расскажет инвестиционный директор Mail.ru Group Алексей Милевский. Секреты успеха бьюти-бизнеса раскроет основатель семплингового сервиса Krygina Box Елена Крыгина.

На ММПФ’2019 будет работать «Менторская гостиная»: в ее формате участники форума получат консультации опытных предпринимателей и авторов успешных бизнес-проектов. В рамках площадки «Открытая Москва» инициативные москвичи поделятся со столичными властями собственным видением развития города.

Участие в ММПФ’2019 бесплатно, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU