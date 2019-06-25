Суперджет Москва-Ярославль начал вырабатывать топливо после взлета из Шереметьево

СЕГОДНЯ 12:29 2019-06-25T13:01:13+03:00

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SSJ100 компании "Аэрофлот" рейса Москва-Ярославль сразу после взлета из московского Шереметьево начал вырабатывать топливо.

Сообщений об экстренной посадке авиасудна не поступало.

Позже стало известно о том, что в "Аэрофлоте" сообщили, что рейс SSJ100, кружащий над Ярославлем – тренировочный.

- У нашей компании нет рейсов из Москвы в Ярославль, - подчеркнули "КП" в пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот". - Экипажи тренируются, Ярославль наименее загруженная воздушная зона и там зачастую проходят тренировки экипажей, это нормальная, стандартная практика.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале июня текущего года в Москве совершил экстренную посадку самолет Air Astana из-за технической неисправности. Позже стало известно о том, что во время полета на специальном табло появилось сообщение о низком давлении масла в одном из двигателей. Инженеры начали поиск и устранение неисправности на борту. Никто из пассажиров не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU