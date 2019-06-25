В МИД РФ объяснили визит российских военных в Венесуэлу

СЕГОДНЯ 12:51 2019-06-25T12:51:17+03:00

Российская сторона продолжает работы по обслуживанию военной техники в Боливарианской Республике

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что российские военнослужащие прибыли в Венесуэлу для продолжения работ по обслуживанию военной техники.

- Это продолжение работ по обслуживанию техники, которая ранее поставлялась в Венесуэлу в рамках контрактов по военно-техническому сотрудничеству, - объяснил Рябков.

ИСТОЧНИК KP.RU