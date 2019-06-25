2019-06-25T12:51:17+03:00
Политика

В МИД РФ объяснили визит российских военных в Венесуэлу

Российская сторона продолжает работы по обслуживанию военной техники в Боливарианской Республике
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что российские военнослужащие прибыли в Венесуэлу для продолжения работ по обслуживанию военной техники.

- Это продолжение работ по обслуживанию техники, которая ранее поставлялась в Венесуэлу в рамках контрактов по военно-техническому сотрудничеству, - объяснил Рябков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Назван простой способ повысить успеваемость ребенка
Украинская делегация покинула зал заседаний ПАСЕ
Суперджет Москва-Ярославль начал вырабатывать топливо после взлета из Шереметьево
Попытка управляемой посадки американской ракеты Falcon Heavy завершилась неудачей
Российская делегация выдвинула Слуцкого на пост вице-спикера ПАСЕ
На ВДНХ открывается Московский молодежный предпринимательский форум
МИД России исходит из того, что встреча Путина и Трампа в Осаке состоится
Россия, США и Израиль обсудили положение дел в Сирии
В Госдуму внесли законопроект о признании просроченных платежей по ЖКХ безнадежными к взысканию
Бурджанадзе рассказала об организаторах протестов в Тбилиси
Cиноптики рассказали, когда в России наступят самые жаркие дни лета
Во Флориде успешно стартовала ракета-носитель Falcon Heavy с 24 исследовательскими спутниками
СМИ: Трамп задумался о разрыве договора с Японией о гарантиях безопасности
Число погибших в результате инцидента в Казахстане увеличилось до двух человек