В МИД РФ объяснили визит российских военных в Венесуэлу
Российская сторона продолжает работы по обслуживанию военной техники в Боливарианской Республике
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что российские военнослужащие прибыли в Венесуэлу для продолжения работ по обслуживанию военной техники.
- Это продолжение работ по обслуживанию техники, которая ранее поставлялась в Венесуэлу в рамках контрактов по военно-техническому сотрудничеству, - объяснил Рябков.
ИСТОЧНИК KP.RU