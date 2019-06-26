«Нужно оценивать реальный результат!» Академик РАН рассказал, почему существующая аккредитация вузов не влияет на качество образования

СЕГОДНЯ 10:00 2019-06-25T22:23:12+03:00

Владимир Шабалин: В такой войне чиновников и вузов нет победителей и проигравших.

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Оценивать работу медицинских вузов должны не чиновники, а профессиональное сообщество медиков, высшей школы и работодателей. Такое мнение высказал Владимир Шабалин, Президент медицинского университета «Реавиз», академик РАН, заслуженный деятель науки РФ. В интервью «КП» он объяснил, что существующая сегодня система аккредитации скорее вредит университетам.

- Процедура госконтроля не четкая. Нет определения ключевых понятий – что такое «качество образования». В итоге, проверки сводятся к решению частных вопросов: назначить или освободить кого-то из ректоров, ликвидировать образовательную программу, закрыть филиал и т.д., - отметил он.

По мнению академика РАН, сегодня Рособрнадзор – это машина для репрессий. Причем в такой войне чиновников и вузов нет победителей и проигравших.

- Нужно дать возможность профессионалам - специалистам в медицинской сфере оценивать реальный результат обучения, - подчеркивает Владимир Шабалин.

Как справлялся с отзывом аккредитационных свидетельств «Реавиз» и что нужно делать для того, чтобы наладить работу медицинских вузов и не сорвать выполнение майских указов Владимира Путина – в интервью Владимира Шабалина.

ИСТОЧНИК KP.RU