В Роскосмосе опровергли информацию о внештатной ситуации при посадке «Союз МС-11»
Во вторник, 25 июня транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-11» с тремя космонавтами на борту совершил посадку в Казахстане. Приземление прошло успешно, однако в NASA заявили, что возникла внештатная ситуация.
Американские эксперты во время видеотрансляции сказали, что произошел отказ основного коллектора. Российские ученые эту информацию опровергли.
- По результатам анализа телеметрической информации при проведении посадки экипажа корабля все бортовые системы и агрегаты «Союза» (в том числе комбинированная двигательная установка) отработали в штатном режиме. Замечаний нет, - сообщает госкорпорация.
Напомним, что на борту корабля находились космонавты из трех стран: Олег Кононенко из России, астронавт Давид Сен-Жак из Канады, и американка Энн Макклейн. Отмечается, что экипаж чувствует себя хорошо.
ИСТОЧНИК KP.RU