СЕГОДНЯ 13:27 2019-06-25T13:27:08+03:00

В Роскосмосе опровергли информацию о внештатной ситуации при посадке «Союз МС-11» Фото: пресс-служба Роскосмоса

Космонавты приземлились успешно и чувствуют себя хорошо

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Во вторник, 25 июня транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-11» с тремя космонавтами на борту совершил посадку в Казахстане. Приземление прошло успешно, однако в NASA заявили, что возникла внештатная ситуация.

Американские эксперты во время видеотрансляции сказали, что произошел отказ основного коллектора. Российские ученые эту информацию опровергли.

- По результатам анализа телеметрической информации при проведении посадки экипажа корабля все бортовые системы и агрегаты «Союза» (в том числе комбинированная двигательная установка) отработали в штатном режиме. Замечаний нет, - сообщает госкорпорация.

Напомним, что на борту корабля находились космонавты из трех стран: Олег Кононенко из России, астронавт Давид Сен-Жак из Канады, и американка Энн Макклейн. Отмечается, что экипаж чувствует себя хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU