2019-06-25T15:18:50+03:00
Политика

Песков назвал возвращение России в ПАСЕ победой здравого смысла

В Кремле уверены, что ассамблея не может полноценно работать без участия нашей делегации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Представитель Кремля Дмитрий ПесковПредставитель Кремля Дмитрий ПесковФото: REUTERS
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В Кремле положительно оценили принятие резолюции о возвращении права голоса российской делегации в Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это весьма позитивное явление. <...> Речь идет не о дипломатической победе Москвы, речь идет о победе здравого смысла, ибо Парламентская ассамблея Совета Европы не может полноценно работать без участия в ней российской делегации", - сказал представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что в Москве данное решение не рассматривают как признак изменения точки зрения Совета Европы на воссоединение Крыма с РФ. Этот вопрос российские власти готовы последовательно и терпеливо разъяснять до тех пор, пока позиция стран Запада не изменится, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что ранее в понедельник, 24 июня, состоялось обсуждение доклада члена ПАСЕ Петры де Суттер. Сразу после этого члены ассамблеи подписали резолюцию об ограничении санкционного механизма. Теперь организация не может лишать делегации права голоса в контексте пересмотра полномочий, а значит Россия может вернуться "за стол" ПАСЕ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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