Песков назвал возвращение России в ПАСЕ победой здравого смысла
В Кремле положительно оценили принятие резолюции о возвращении права голоса российской делегации в Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это весьма позитивное явление. <...> Речь идет не о дипломатической победе Москвы, речь идет о победе здравого смысла, ибо Парламентская ассамблея Совета Европы не может полноценно работать без участия в ней российской делегации", - сказал представитель Кремля.
При этом он подчеркнул, что в Москве данное решение не рассматривают как признак изменения точки зрения Совета Европы на воссоединение Крыма с РФ. Этот вопрос российские власти готовы последовательно и терпеливо разъяснять до тех пор, пока позиция стран Запада не изменится, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал, что ранее в понедельник, 24 июня, состоялось обсуждение доклада члена ПАСЕ Петры де Суттер. Сразу после этого члены ассамблеи подписали резолюцию об ограничении санкционного механизма. Теперь организация не может лишать делегации права голоса в контексте пересмотра полномочий, а значит Россия может вернуться "за стол" ПАСЕ.
ИСТОЧНИК KP.RU