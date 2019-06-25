2019-06-25T15:34:13+03:00
Политика

Гройман раскритиковал решение о возвращении России в ПАСЕ

Премьер-министр Украины считает, что члены ассамблеи пренебрегли международным правом
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Премьер-министр Украины Владимир ГройсманПремьер-министр Украины Владимир ГройсманФото: REUTERS
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман раскритиковал решение Парламентской ассамблеи Совета Европы о восстановлении полномочий российский делегации.

Сайт kp.ru писал, что ранее члены ПАСЕ приняли резолюцию, возвращающую представителям РФ право голоса и позволяющую им вернуться к заседаниям. Сразу после голосования украинская делегация в полном составе покинула зал.

"Возвращение России в ПАСЕ - это реванш агрессора и абсолютное отражение того, как пренебрегают международным правом", - написал Гройсман у себя на странице в Twitter.

При этом саму резолюцию он назвал временной, а компромисс в данной ситуации - неприемлемым.

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, в свою очередь, пообещал продолжить борьбу за введение санкций в отношении России.

"Битва будет продолжаться", - написал он на странице в Facebook.

ИСТОЧНИК KP.RU

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