Гройман раскритиковал решение о возвращении России в ПАСЕ
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман раскритиковал решение Парламентской ассамблеи Совета Европы о восстановлении полномочий российский делегации.
Сайт kp.ru писал, что ранее члены ПАСЕ приняли резолюцию, возвращающую представителям РФ право голоса и позволяющую им вернуться к заседаниям. Сразу после голосования украинская делегация в полном составе покинула зал.
"Возвращение России в ПАСЕ - это реванш агрессора и абсолютное отражение того, как пренебрегают международным правом", - написал Гройсман у себя на странице в Twitter.
При этом саму резолюцию он назвал временной, а компромисс в данной ситуации - неприемлемым.
Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, в свою очередь, пообещал продолжить борьбу за введение санкций в отношении России.
"Битва будет продолжаться", - написал он на странице в Facebook.
ИСТОЧНИК KP.RU
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