2019-06-25T15:52:51+03:00
Происшествия

Экс-президента Армении Кочаряна вновь арестовали

Апелляционный суд направил уголовное дело на доследование
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бывший президент Армении Роберт КочарянБывший президент Армении Роберт КочарянФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Апелляционный суд Армении отменил решение первой инстанции об изменении меры пресечения в отношении экс-президента страны Роберта Кочаряна и вновь взял его под стражу.

Сумма залога, внесенная за освобождение политика в мае, будет возвращена. Адвокаты могут обжаловать решение в течение 15 дней. Решение о направлении уголовного дела в Конституционный суд также отменено.

"Дело направляется в суд общей юрисдикции на доследование ", - цитирует РИА Новости судью Армена Даниеляна.

К слову, сам экс-глава государства и его защитники на заседание во вторник, 25 июня, так и не пришли.

Сайт kp.ru писал, что Кочаряна арестовали 28 июля 2018 года по обвинению в свержении конституционного строя. 18 мая 2019-го суд освободил его из-под стражи под личное поручительство бывшего и действующего лидеров Нагорно-Карабахской республики Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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