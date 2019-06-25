Россия и Мальдивы ввели безвизовый режим

СЕГОДНЯ 16:27 2019-06-25T16:27:06+03:00

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Глава МИД Сергей Лавров и министр иностранных дел Мальдивской республики Абдулла Шахид подписали соглашение об отмене визового режима между двумя странами. Примечательно, что Шахид стал первым мальдивским министром иностранных дел, посетившим Россию. Трансляция переговоров велась на странице МИД в Twitter.

Лавров отметил, что по итогам 2018 года число россиян, путешествующих в Мальдивскую республику существенно увеличилось. Нет никаких сомнений, что после отмены виз, желающих поехать на острова будет еще больше.

- Мы сегодня сделали очередной шаг в направлении совершенствования договорно-правовой базы, подписали соглашение о безвизовых поездках для наших граждан, что, конечно, будет способствовать и увеличению туристического потока, и в целом развитию контактов между деловыми кругами и по другим линиям, добавил министр.

Главы МИД также обговорили вопросы безопасности. - Партнеры заверили нас, что будут уделять повышенное внимание обеспечению безопасности иностранных туристов, - заключил Лавров.

ИСТОЧНИК KP.RU